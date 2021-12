Duas pessoas morrem esmagadas após saquearem carreta

Duas pessoas morreram na tarde deste domingo, 28, por volta de 16h30, após moradores do município de Manoel Vitorino, no oeste do Estado, saquearem uma carreta quebrada no km 719 da BR-116. O veículo estava carregado de leite em pó.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o saque dos produtos transportados desestabilizou o veículo, que acabou tombando e esmagou as duas vítimas.

O número de mortos foi confirmado para a PRF, mas ainda não há informações sobre mais feridos.

