Duas pessoas morrem em acidentes com carretas na BR-116

Duas pessoas morreram em dois acidentes diferentes envolvendo carreta na BR-116. A primeira ocorrência aconteceu na noite deste domingo, 1º, por volta das 20 horas, na altura de Vitória da Conquista (a 542 km de Salvador). Uma mulher, identificada como Flordinice Brito dos Santos, 40 anos, morreu neste acidente.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo Gol, onde a vítima estava, bateu de frente com uma carreta. Ela morreu no local e o carro ficou totalmente destruído.



O marido da vítima, que conduzia o veículo, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) e levado em estado grave para o Hospital Base de Vitória da Conquista. De acordo com a PRF, ele dirigia sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).



Já o motorista da carreta saiu sem nenhum ferimento da colisão. Uma perícia será realizada nesta segunda, 2, para apurar as causas do acidente.





Outra colisão



Durante a madrugada desta segunda, 2, por volta das 2 horas, outro acidente com morte foi registrado pela PRF na BR-116. Um homem de 42 anos morreu após o carro que estava colidir uma carreta que invadiu a pista contrária. A batida aconteceu no km 817 da rodovia.



A polícia informou que o condutor da carreta, identificado como Maicon Denzer, foi preso. Na aferição do tacógrafo do veículo foi constatado que ele dirigia há 26 horas sem paradas, além de ser encontrada anfetamina (substância utilizada por motoristas para ficar acordado). Denzer foi levado para delegacia da cidade.

adblock ativo