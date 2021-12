Duas pessoas morrem em acidente na BR-367

Duas pessoas morreram em um acidente na manhã deste sábado, 9, em Porto Seguro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas não resistiram a uma colisão frontal no km 43 da BR-367. Os policiais rodoviários não têm informações sobre a identificação e circunstâncias do acidente.

