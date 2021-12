Duas pessoas morrem em acidente na BR-116

Duas pessoas morreram após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro de passeio na manhã desta quarta-feira, 3, na BR-116, próximo ao Tabuleiro da Baiana, em Vitória da Conquista (a 509 quilômetros de Salvador).

O acidente aconteceu por volta das 6h40, deixando o trânsito congestionado nos dois sentidos da rodovia.

Segundo informações do blog do Anderson, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência. Os corpos foram encaminhados a necropsia do Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista.

