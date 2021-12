Duas pessoas morrem em acidente na BA-093

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas em um acidente envolvendo uma carreta e três carros de passeio na BA-093, km 42, próximo à curva do Parque Aquático Rolf, na manhã desta quinta-feira, 14.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do caminhão entrou na contramão ao perder o controle da direção, colidindo com os veículos Prisma, Celta e Corsa. Todas as vítimas eram do Prisma, que saiu da pista e caiu em um córrrego.

As vítimas fatais eram Agenice Denício das Neves e Manoel Ferreira. Os feridos, não identificados, foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levados para o Hospital Geral de Camaçari (HGC). A PRE não soube informar o estado de saúde deles.

Segundo a assessoria de comunicação do Instituto Médico Legal (IML), exames ainda serão feitos para confirmar definitivamente a identidade dos dois mortos.

