Duas pessoas morrem em acidente na BA-020

Duas pessoas morreram na noite desta terça-feira, 2, em um acidente na BR-020, em frente a fazenda Arakatu, em Luis Eduardo Magalhães (a 692km de Salvador).

De acordo com o site local Sigi Vilares, o motorista de uma caminhonete S10 ultrapassou uma carreta e colidiu com um Renault Clio que estava no sentido contrário. Um homem e uma mulher que estavam no Clio não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Os outros dois ocupantes do veículo e o condutor da S10 foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento da região. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

