Duas pessoas morrem em acidente em Maracás

Dois homens morreram em um acidente na BA-026, em Maracás (a 370 km de Salvador), no interior da Bahia, na madrugada deste domingo, 27. De acordo com o site Vandinho Maracás, as vítimas voltavam de uma festa, quando o motorista do veículo, identificado apenas como João, perdeu o controle do carro, subiu um barranco e capotou.



Com o impacto, o corpo do condutor foi arremessado para fora do automóvel. Ele não resistiu aos ferimentos. O amigo dele, Sinval, também morreu. Outras cinco pessoas estavam no carro e tiveram ferimentos leves.

Ichú

Uma mulher também morreu em um acidente na noite de sábado, 26, na BA-233, na região de Ichú (a 187 km de Salvador). Lúcia Cláudia Araújo Teixeira, de 38 anos, morreu após a moto em que ela estava atropelou um bezerro que atravessava a pista. O motociclista Genivaldo Pereira de Jesus também ficou ferido e levado para um hospital, de acordo com o site AL Notícias.

