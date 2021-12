Duas pessoas morrem e outras duas ficam feridas após acidente na BA-263

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um veículo em que estavam se chocar com uma carreta, na manhã desta segunda-feira, 17, na BA-263, trecho de Itambé, no centro sul da Bahia.

De acordo com informações do Blog do Anderson, as vítimas eram de Vitória da Conquista. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente. O motorista da carreta saiu ileso.

