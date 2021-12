Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em colisão na BA-290

Uma colisão entre um carro de passeio e uma moto resultou na morte de duas pessoas na BA-290, em Teixeira de Freitas (a 812 quilômetros de Salvador). Outras cinco ficaram feridas. O acidente foi registrado na noite de segunda-feira, 12, por volta das 23h.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Reginaldo Laurindo de Jesus, 25 anos, conduzia a motocicleta com uma mulher no carona, quando teria invadido a contramão no km 52, colidindo de frente com o carro.

Os dois ocupantes da moto morrerem no local e os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas. A identidade da mulher não foi informada.

Os cinco passageiros do carro tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Saúde (Samu) para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O casal que estava na motocicleta não resistiram e morreram

adblock ativo