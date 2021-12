Duas pessoas morrem e cinco ficam feridas em acidente

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente na noite desta quinta-feira, 15, na BR-101, próximo à cidade de São José da Vitória. De acordo com o site Radar Notícias, o motorista do carro Uno perdeu o controle do veículo quando fazia uma curva e colidiu de frente com o automóvel Vectra, que vinha do Rio de Janeiro para Porto Seguro. O condutor do Uno chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher dele também morreu. Os feridos estão em estado grave.

