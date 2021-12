Duas pessoas morrem carbonizadas em acidente na BA-148

Duas pessoas morreram carbonizadas após um carro bater contra uma parede de concreto na BA-148, na madrugada desta quinta-feira, 28, próximo ao município de Livramento de Nossa Senhora (646 km de Salvador).

A causa do acidente ainda é investigada, mas segundo informações do site Brumado Agora, as informações preliminares passadas pela polícia dão conta de que o motorista Martiniano Dias da Silva teria perdido o controle da direção e saído da pista, após dormir ao volante, pois não há rastro de frenagem na pista.

A Polícia Técnica esteve no local do acidente para realizar perícia. Os corpos de Martiniano e de uma mulher, que ainda não foi identificada, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Brumado.

