Duas pessoas morrem após motocicleta colidir com égua na BR-101

Duas pessoas morreram após a motocicleta que estavam colidir com uma égua na noite deste domingo, 1º, na BR-101, nas proximidades do município de Buerarema, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 19h.

Ainda segundo a PRF, o condutor da moto, identificado como Elmir Passos Rabelo, 54 anos, teria perdido o controle e acabou se chocando com o animal.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram enviados ao local, mas o motociclista e a carona, identificada pelo prenome Ane, não resistiram.

A égua envolvida no acidente resistiu aos ferimentos e não corre risco de morte. Os corpos das vitimas foram encaminhados pelo Departamento de Policia Técnica (DPT) para o Instituto Médico Legal (IML) de Itabuna.

adblock ativo