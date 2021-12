Duas pessoas morrem após colisão entre carretas na BR-116

A colisão entre duas carretas causou a morte de duas pessoas no Sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu depois que um dos veículos, uma Mercedes Benz carrega de hortifrutis, bateu no outro que realizava uma manobra no km 629 da BR-116, em Jaguaquara (a 336 quilômetros de Salvador).

Segundo o blog do Marcos Frahm, o condutor do veículo e um passageiro ficaram presos às ferragens e morreram no local. A colisão aconteceu por volta das 20h10 desta quarta-feira, 8. Uma das vítimas foi identificada pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Jequié como Jorge Lopes de Andrade, 53 anos.

Já o condutor da outra carreta, de acordo com o blog, não teve ferimento. Por conta da colisão, a carga de hortifrutis se espalhou pela via e foi saqueada por moradores da região.

