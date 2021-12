Duas pessoas morrem após colisão de carros em Feira de Santana

Uma colisão entre dois veículos causou a morte de duas pessoas na manhã desta segunda-feira, 29, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Um Hyundai i30 teria invadido o sinal vermelho e colidido de frente com uma van na avenida Eduardo Fróes da mota, no bairro Sim.

As vítimas, ainda não identificadas, estavam no carro de passeio. Eles morreram no local. Uma terceira pessoa também estava no veículo. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Já o condutor da van, Edvaldo Conceição Pereira, 40 anos, teve ferimentos e foi socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), que fica na mesma avenida do acidente.

