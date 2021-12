Duas pessoas morrem após carro colidir em poste na BR-418

Um homem de 23 anos e uma mulher de 21 morreram na madrugada deste domingo, 27, após o veículo em que estavam colidir em poste de alta tensão. O acidente aconteceu na BR-418, na altura do distrito de Posto da Mata, em Nova Viçosa (a 854 quilômetros de Salvador).

De acordo com informações do site Itamaraju Noticias, o condutor do veículo identificado como Ramon Lima Lemke e Kezia Aguiar Spada morreram na hora. Um terceiro ocupante do automóvel, sofreu algumas lesões mas não corre risco de morte.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela polícia.

Ramon Lima Lemke e Kezia Aguiar Spada morreram na hora

adblock ativo