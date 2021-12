Duas pessoas morrem após carro bater em árvore e capotar na BR-324

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente na BR-324, nas proximidades da comunidade Palmeiras, em São Sebastião do Passé (Região Metropolitana de Salvador). De acordo com a Polícia Militar (PM), um carro de passeio colidiu em uma árvore neste sábado, 17, e depois capotou.

Duas pessoas não resistiram ao acidente e morreram no local. As outras vítimas ficaram presas nas ferragens. O helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer) foi acionado, mas, ao chegar no local, os feridos já estavam sendo atendidos.

Não há informações sobre o estado de saúde deles. As vítimas não foram identificadas.

