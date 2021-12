Duas pessoas morrem após caminhão tombar na BA-641

Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na manhã deste sábado, 16, após um caminhão baú carregado com cerca de 20 toneladas de açúcar tombar na BA-641, trecho que liga Barra do Choça ao município de Planalto (distante a 506 Km de Salvador).

Segundo informações do blog do Marcelo, o motorista e um passageiro ficaram presos as ferragens e não resistiram aos ferimentos. Uma terceira vítima foi encaminhada para o Hospital de Barra do Choça. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Ainda segundo o blog, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo, ficando preso no guard rail (proteção colocada nas margens de pistas ), da ladeira conhecida como 'Curva da Morte'. Equipes da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros participaram do resgate e na organização do trânsito .

Parte da via ficou interditada durante algumas horas | Foto: Reprodução | Blog do Marcelo

