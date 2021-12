Duas pessoas morrem após caminhão capotar na BR-030

Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira, 2, após um caminhão que transportava canos capotar na BR-030, em Guanambi (distante a 686 km de Salvador), sudoeste baiano.

De acordo com informações do site Folha do Vale, o acidente aconteceu nas proximidades da Serra dos Brindes. O motorista perdeu o controle da direção do veículo, que chegou a cair em uma ribanceira e bater em diversas árvores.

Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas o condutor e o carona não resistiram. As causas do acidente está sendo investigada.

