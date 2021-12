Duas pessoas ficam feridas em acidentes na BR-116

Duas pessoas ficaram feridas em dois acidentes de trânsito na noite deste domingo, 21, na BR-116, trecho do município de Cândido Sales (distante 595 km de Salvador).

Segundo informações do blog do Marcelo, o primeiro acidente ocorreu no KM 894, quando um carro de passeio colidiu frontalmente com uma carreta. O motorista do carro pequeno ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Base em Vitória da Conquista.

Já a segunda ocorrência aconteceu minutos depois, no km 883, nas proximidades de Conquista. Um caminhão bateu na traseira de outro, deixando o motorista preso nas ferragens. Ele foi retirado por socorristas da Via Bahia e encaminhado ao hospital.

