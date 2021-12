Duas pessoas ficam feridas em acidente no interior da Bahia

Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo um caminhão e um Fiat Strada neste sábado, 18, no município de Muquém do São Francisco (a 692 quilômetros de Salvador).

Conforme as informações do Blog Braga, o motorista do Strada ficou preso nas ferragens e o passageiro teve vários ferimentos. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital do município de Ibotirama. O estado de saúde não foi revelado.

Já o motorista do caminhão não ficou ferido. As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

