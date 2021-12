Duas pessoas ficam feridas em acidente na Ladeira do Bacurau

Uma batida envolvendo duas caçambas ocorreu na manhã desta segunda-feira, 9. No acidente, que aconteceu por volta das 10h30, as carretas colidiram frontalmente na região conhecida como Ladeira do Bacurau, KM 02 da rodovia que liga os municípios de Itacaré e Ilhéus.

A pancada foi tão forte que o motor e a cabine de uma das caçambas foram arrancados do veiculo. Os dois motoristas foram atendidos pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhados em estado grave para Hospital da Costa do Cacau.

Segundo informações do Itacaré Urgente, testemunhas que passavam pelo local no momento do acidente contaram que um dos motoristas perdeu o controle e invadiu a contra mão, colidindo frontalmente com outra caçamba que vinha sentido Itacaré.

A Policia Rodoviária Estadual (PRE) interditou uma das vias e ficou no local para controlar o trânsito e evitar novos acidentes.

