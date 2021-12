Duas pessoas ficam feridas após acidente em Feira de Santana

Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, 26, na avenida Eduardo Fróes da Mota, em Feira de Santana.

De acordo com algumas testemunhas, um dos condutores teria cochilado enquanto dirigia. Foi quando houve a colisão frontal com outro carro. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e registrou a ocorrência, segundo informações do site Acorda Cidade.

Os motoristas tiveram ferimentos leves no rosto, foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao hospital.

