Duas mulheres são presas com drogas e explosivos em Jequié

Uma mulher foi flagrada transportando no baú de uma moto uma cartela de munições calibre 38, na noite desta terça-feira, 23, no bairro Mutirão do Curral Novo, em Jequié (a 367 quilômetros de Salvador). Após ser detida, Aline dos Santos Batista informou a casa de uma comparsa na avenida dos Operários, também no município baiano.

Quando os policiais chegaram no imóvel na localidade conhecida como "Corte da Banca', eles encontraram Priscila Nascimento Tose, 27 anos, com 12 explosivos, espoletas para detonação, meio quilo de cocaína, uma porção de maconha, além de uma balança e um coldre para revólver calibre 38.

"A dupla relatou para quem trabalha e agora, em conjunto com a Polícia Civil, vamos investigar para chegarmos nos outros comparsas da quadrilha. Com certeza, evitamos explosões de banco, na região, com este flagrante", disse o comandante do 19° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Itamar Gondim.

As duas mulheres presas e o todo o material apreendido foram levados para Delegacia Territorial da cidade.

