Duas mulheres morrem após carro capotar na BA-046

Jucilene de Jesus Santos, de 20 anos, e Marineuza de Jesus silva, 34, morreram após o carro em que elas estavam capotar na BA-046, na noite de sábado, 29. O acidente aconteceu entre as cidades de Amargosa e Milagres, por volta das 23h. As informações são do site Amargosa News.

De acordo com o site, o motorista perdeu a direção do veículo e capotou na rodovia. Com o impacto, quatro ocupantes foram lançados do veículo. As duas mulheres que morreram eram moradoras de Amargosa e seguiam para Milagres.

Outras duas pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) e encaminhadas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

Segundo o site, existe a suspeita que haviam seis ocupantes no carro e que o motorista e mais outro tenham fugido do local do acidente. A Polícia Militar registrou o fato e controlou o trânsito durante o socorro às vítimas. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a remoção dos corpos. A Polícia Rodoviária Estadual e a Polícia Civil também estiveram no local.

