Duas mulheres e bebê morrem após carro partir ao meio em acidente

Duas mulheres e um bebê de seis meses morreram nesta terça-feira, 10, em uma batida na BR-116, no município de Cândido Sales, no sudoeste da Bahia. Segundo o Blog do Marcelo, todas as vítimas são da mesma família.

O acidente envolveu um caminhão, uma caminhonete e um carro de passeio. As vítimas estavam no automóvel pequeno, que se partiu ao meio com o impacto.

Outras duas pessoas - pai e filho - estavam na parte da frente do veículo e sobreviveram ao acidente. Eles foram levados para o Hospital São Vicente, em Vitória da Conquista. Um deles quebrou a clavícula e outro teve ferimentos leves.

O carro foi atingido por um caminhão, girou na pista e depois bateu contra uma caminhonete.

adblock ativo