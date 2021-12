Duas meninas são drogadas e abusadas sexualmente em Feira

Duas crianças com idades de 10 e 11 anos foram abusadas sexualmente em Feira de Santana na tarde desta terça-feira, 26. O abuso ocorreu em uma casa no bairro Subaé e foi cometido por cinco pessoas sendo duas mulheres e três homens, que teriam abordado as vítimas em frente à Escola Municipal Maria da Glória, onde estudam. Embora tenham afirmado que não houve penetração no abuso, as meninas serão encaminhadas para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para serem submetidas a exames.

De acordo com informações das meninas, elas estavam brincando em frente à escola, quando uma mulher grávida que elas já conheciam as chamou para irem até a sua casa. Chegando no local, elas foram trancadas em um quarto e obrigadas a consumir bebida alcoólica e drogas. As garotas ainda contaram que foram beijadas e acariciadas por três homens durante três horas.

"Eles eram velhos e ficavam nos beijando. Tive nojo, mas a mulher disse que se eu não deixasse eles me matariam", contou a garota mais velha.

Após serem abusadas, elas foram abandonadas em uma esquina e encontradas por moradores, que as encaminharam até a escola. A secretária da unidade, Priscila Almeida, disse que elas estavam alcoolizadas e sob efeito de drogas. As garotas vomitaram e passaram mal, mas não contaram com detalhes o que realmente ocorreu.

"Elas são acostumadas a não entrar na escola, ou até colocar a bolsa na sala de aula e depois sumir. Ficamos assustadas com o estado que elas chegaram aqui e mandamos buscar os pais imediatamente", informou.

As meninas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual da Criança (HEC) onde permaneceram internadas até a manhã desta quarta. Elas foram encaminhadas para o núcleo da Delegacia de Repressão a Crimes contra Criança e Adolescente (Derca), onde foram ouvidas.

Maria Lucia Souza, mãe de uma das meninas, contou que ficou assustada com a situação em que encontrou a filha, uma vez que sempre teve o cuidado de levar e buscar a filha na escola. "Ontem minha outra filha de 13 anos a levou para a escola e ela saiu escondido e não permaneceu no local. Ela contou que está com medo pois os envolvidos a ameaçaram. Eles são do bairro e podem fazer qualquer coisa com elas", disse.

E o medo foi o motivo alegado pela mãe da outra garota para deixar o bairro. Ela tem 4 filhos e diz que não tem como proteger a filha. "Não sei o que fazer, ela saiu da escola escondido e nem imaginava que pudesse ocorrer uma coisa destas. Não bebo e nunca incentivei meus filhos a fazer isto, acredito que ela foi forçada mesmo a beber e usar droga", afirmou.

A delegada Martine Veloso, que responde pela DERCA, informou que já identificou alguns envolvidos e que está tentando localizá-los. "É um caso complicado, mas estamos em diligência para localizar e prender estas pessoas. Uma coisa que me chama atenção é que uma das mulheres está grávida e mesmo assim sai por aí aliciando meninas para a prática de abuso sexual", frisou.

Até a conclusão desta matéria, nenhum envolvido no caso tinha sido preso. O conselho tutelar foi comunicado para dar assistência às vítimas e seus familiares.

