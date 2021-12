Duas jovens de 18 anos morrem após colisão em Pindobaçu

Duas jovens de 18 anos morreram após uma colisão na tarde deste domingo, 20, próximo a localidade da Serra da Carnaíba, no município de Pindobaçu.

De acordo com informações do Blog do Neto Maravilha, as duas jovens identificadas como Railane Silva Batista, 18 anos e Barbara da Silva, 18 anos morreram após colidir com o veículo.

Segundo testemunhas, as vítimas seguiam em uma motocicleta sentido Serra da Carnaíba quando colidiram na lateral de um ônibus. Logo após, elas perderam o controle da moto e bateram em frente com uma Hilux.

Com a colisão as duas vítimas sofreram ferimentos graves e ficaram deitadas na pista até a chegada do socorro.

Uma das jovens morreu no local do acidente, já a outra chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Pindobaçu, mas não resistiu aos ferimentos.

Os corpos das jovens foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

