Duas crianças morrem e três adultos ficam feridos em acidente na Linha Verde

Duas crianças, de 9 e 11 anos, morreram na madrugada deste sábado, 19, após um acidente no km 114 da BA-099, próximo à praia de Subaúma, no litoral norte da Bahia. Além das crianças, outros três adultos, uma mulher de 28 anos e dois homens, de 32 e 33, ficaram gravemente feridos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ainda não há informações sobre as circunstâncias da colisã, envolvendo o veículo onde estavam as vítimas, da marca Renault. Todas as cinco pessoas que estavam no carro eram da mesma família.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas. Não há informações sobre sepultamento das crianças nem o estado de saúde dos sobreviventes.

