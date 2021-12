Duas crianças morrem e nove desaparecem em naufrágio no Lago do Sobradinho

Um barco virou com 11 pessoas a bordo, a maioria da mesma família, nas águas do Lago de Sobradinho, na altura do povoado de Alto do Galvão, região de Pilão Arcado (780 km de Salvador) na noite de ontem. Até o final da noite de ontem haviam sido resgatados os corpos de duas crianças, aparentando menos de 3 anos de idade, que morreram no acidente, e prosseguia a busca de outras nove pessoas desaparecidas.

O trabalho de busca foi dificultado por que a ajuda mais próxima seria a das unidades do Corpo de Bombeiros das cidades de Juazeiro e Petrolina (PE), que ficam a uma distância de cerca de 280 km do local do acidente. Por este motivo, os moradores e a Polícia Civil trabalharam em conjunto nos primeiros instantes do acidente para tentar encontrar sobreviventes ou resgatar corpos.

Buscas - O pessoal do Departamento de Polícia Técnica de Juazeiro está a caminho do local do acidente no intuito de ajudar nas buscas usando lanchas e barcos de pescadores e com apoio de autoridades locais. Segundo informações da Polícia Civil, as 11 pessoas embarcaram em um pequeno barco conhecido como ‘rabeta’ saindo de Alto do Galvão, localidade distante 18 km da sede, com destino a uma das ilhas mas, o aumento da força dos ventos desta época do ano pode ter causado o naufrágio.

Segundo funcionários da Agência Fluvial de Juazeiro, ligada à Capitania dos Portos do São Francisco, um inquérito deverá ser instaurado para apurar as causas do acidente. O Lago de Sobradinho possui 400 km de extensão e 4.214 km² de área. Em alguns trechos, a largura chega a 25 km. Foi construído na década de 1970, com o represamento das águas do São Francisco.

