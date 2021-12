Duas crianças morrem após casarão pegar fogo em Cachoeira

Duas crianças que estavam em um casarão antigo na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, não conseguiram escapar do incêndio que atingiu o local neste domingo, 12, e morreram, segundo a Polícia Militar do município. Os corpos ainda não foram localizados e equipes do Corpo de Bombeiros aguardam a chegada Departamento de Polícia Técnica (DPT) para resgatar os corpos.

O fogo começou às 16h30, de domingo, 12, e só foi controlado por volta das 21h. O imóvel ficou parcialmente destruído. O telhado, que era de madeira, caiu e somente as paredes laterais e a fachada do local ficaram de pé. Por conta disso, houve dificuldade no resgate dos meninos.

Até as 11h30 desta segunda-feira, 13, a polícia aguardava a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro, que irá fazer a remoção dos corpos de Allan Abner Melo Moura, 3 anos, e Juraci Arthur Melo Moura, 4 anos.

O capitão Adriano Bertolino, do Corpo de Bombeiros, que coordenou o resgate dos corpos no casarão, disse que houve dificuldades da equipe de chegar até as vítimas por conta das condições precárias do imóvel. "A estrutura estava em colapso diante do fogo", disse. As causas do incêndio serão apuradas pela Polícia Civil.

De acordo com as informações iniciais dos bombeiros, há a suspeita de que o fogo tenha sido provocado por fogos de artifício usados pelas crianças no quarto onde elas estavam. Os corpos das crianças foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Amaro, cidade próxima a Cachoeira.

Socorro

A mãe Adelita Silva Melo, 36, e a avó das crianças conseguiram escapar do incêndio. À polícia, a mãe dos meninos, que tem outros três filhos, contou que tentou salvar as vítimas, mas as chamas fortes impediram. Então saiu para pedir ajuda, mas o fogo se alastrou e a retirada das crianças se tornou impossível.

A atriz Sônia Braga, que mora nos Estados Unidos, utilizou o Facebook para pedir socorro para cidade. Ela comentou sobre a morte dos irmãos. "O fato é que hoje duas crianças morreram, da pior maneira que pode existir, a pior das mortes, num incêndio. S.O.S".

