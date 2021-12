Duas crianças morrem após acidente com caçamba em Itapetinga

Duas crianças de 4 e 7 anos morreram e outras duas ficaram gravemente feridas na manhã desta quinta-feira, 1º, por volta de 10h, após serem atropeladas por uma caçamba no município de Itapetinga, a 623 km de Salvador.

De acordo com informações do delegado de polícia local, Roberto Júnior, o acidente aconteceu na Travessa Luís Nunes, no bairro Vila Riachão. "A caçamba carregada de areia estava manobrando para descarregar quando, segundo o motorista, faltou freio e acabou atingindo as crianças, que estavam próximas", explica o delegado.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Cristo Redentor. Entretanto, duas delas já chegaram ao local sem vida. As outras duas seguem internadas.

No momento do acidente, o motorista e o passageiro da caçamba tentaram prestar socorro às crianças. Após uma ameaça de agressão por parte dos moradores da região, o motorista acabou fugindo do local, entretanto já prestou depoimento.

A polícia já realizou perícia no local e também no veículo e segue com as investigações sobre as circunstâncias do acidente, já que há uma possibilidade do motorista ter perdido o controle da caçamba.

adblock ativo