Duas crianças e dois adultos são atacados por cães em Vitória da Conquista

Duas crianças, de 3 e 12 anos, uma mulher, 47, e uma idosa, 78, foram atacadas por dois cães das raças Pit Bull e Rottweiler na noite de domingo, 3, no bairro Cidade Maravilhosa, na cidade de Vitória da Conquista (a 517 km de Salvador).

Segundo o blog Blitz Conquista, as vítimas estavam em via pública quando foram atacadas pelos animais. Todos foram atendidos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Nenhuma delas corre risco de vida.

O proprietário dos cães teria apresentado documento de comprovação de vacina dos animais. A Polícia Militar (PM-BA) foi acionada e esteve no local.

