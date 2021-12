Duas agências bancárias são invadidas no interior da Bahia

Duas agências bancárias foram invadidas na madrugada desta segunda-feira, 12, na cidade de Macarani (a 630 km de Salvador).

As agências,do Banco do Brasil e do Bradesco, foram explodidas por um grupo de homens armados, por volta das 2h30, segundo o site Mararani Urgente. Durante a fuga, o grupo teria atirado diversas na direção do centro da cidade.

Ainda de acordo com o site, duas pessoas foram feitas de refém durante a invasão. Os dois foram libertados na saída da cidade. Os homens também deixaram em um dos caixas eletrônicos um pacote de bomba.

O grupo pós fogo em dois veículos na BA-170 e fugiram. Ainda não se sabe a quantia roubada durante as invasões.

Bandidos colocaram fogo em carros na saída da cidade antes da fuga (Foto: Reprodução | Macarari Urgente)

adblock ativo