Duas agências bancárias são alvo de criminosos em Itagi

Duas agências bancárias foram alvos de criminosos, simultaneamente, na madrugada deste sábado, 17, em Itagi, localizada no Centro-Sul Baiano.

Segundo informou a delegacia da cidade, homens ainda não indentificados explodiram uma agência do Banco do Brasil e do Bradesco. Não foi informada a quantia levada e a forma como os bandidos agiram. Niguém foi preso.

