Drogas são encontradas dentro de ônibus em Camaçari

Oito tabletes e 74 porções menores de maconha foram apreendidos dentro de um ônibus em Camaçari, que circulava na Estrada da Cascalheira, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta quarta-feira, 10.

A Polícia Militar chegou ao veículo após denúncia anônima que revelava a presença de pessoas em atitude suspeita. A droga estava numa mochila em um dos bancos do coletivo, que transportava passageiros para Dias D'Ávila.

De acordo com o major Gilvan Vieira de Melo, subcomandante do 12º BPM, um homem, apontado por testemunhas como dono das drogas, foi encaminhado para a 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari), onde será investigado a propriedade e origem do material.

adblock ativo