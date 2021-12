Drogas são apreendidas na casa de traficante em Barreiras

A polícia apreendeu cinco papelotes de cocaína, 16 papelotes de maconha, três papelotes de crack e R$ 180 na casa de Fábio da Soledade, 24, no bairro de São Sebastião, município de Barreiras, no último domingo, 15.

As apreensões ocorreram após policiais militares abordarem Fábio, que portava uma balança de precisão com vestígios de cocaína. No momento, ele teria informado que a droga estaria em sua residência.

Em continuação à diligência e após denúncias, a Polícia Militar se deslocou até a invasão do Salsicha, que seria um ponto de tráfico. Lá estava Gilsa Nascimento dos Santos, 22, flagrada com quatro quilos de maconha, duas balanças de precisão, uma faca tipo peixeira e um celular.

Os acusados foram conduzidos à delegacia, juntamente com o material apreendido.

