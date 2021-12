Drogas são apreendidas dentro de construção em Feira de Santana

Foram localizados na manhã desta quarta-feira, 27, cerca de 3 kg de drogas em uma casa ainda em construção, no município de Feira de Santana (a 108 km de Salvador). A apreensão foi realizada por guarnições da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que seguiram até a Rua do Sossêgo, no bairro Calumbi, após uma denúncia.

Equipes do Pelotão Especial Tático Ostensivo (Peto) foram até o local e encontraram em um dos cômodos 2,5 kg de maconha prensada em tabletes, 40 buchas da mesma erva e 173 papelotes de cocaína. O material foi levado à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), responsável por investigar quem são os donos das drogas.

adblock ativo