Drogas preocupam moradores de Morro

Apesar da vida normalmente sossegada, há um problema que vem preocupando e tirando a tranquilidade dos cerca de quatro mil moradores e comerciantes de Morro de São Paulo: o crescimento da violência e do tráfico de drogas na região.

O tema foi, inclusive, um dos assuntos discutidos durante o seminário "O Morro de São Paulo que nós queremos", realizado na última quarta-feira, 7.

Organizado pela associação de comerciantes local, o evento teve como proposta discutir os problemas da comunidade e desenvolver projetos voltados à melhoria da região, que é distrito de Cairu e um dos principais polos turísticos da Bahia.

De acordo com o comandante da 33ª CPM, Paulo Gondim Salustiano, entre 3 de janeiro e 2 de maio deste ano, foram registradas sete ocorrências envolvendo flagrantes em relação ao tráfico de drogas, nove roubos a residências, seis roubos a pessoas (incluindo turistas), um homicídio, além da desarticulação de duas quadrilhas.

"Considerando o número de moradores e de turistas que visitam Morro de São Paulo, temos poucos casos de violência. O nosso grande inimigo hoje é a droga. Não por acaso, as mortes que ocorreram - foram registrados dois homicídios nos últimos cinco meses - têm como motivação o tráfico", afirmou.

Turismo

De acordo com dados da Secretaria de Turismo de Cairu, Morro de São Paulo recebe anualmente cerca de 180 mil turistas. O maior hoteleiro da região, Matias Sena Martins, teme que o problema acabe afastando os visitantes.

"Poucos lugares do Brasil são como Morro de São Paulo. E só recebemos tantos turistas porque este sempre foi um lugar paradisíaco e tranquilo para se viver e seguro para passear. Mas se não tomarmos providências agora, é bem possível que, no futuro, a gente perca nossos visitantes", diz Matias, que vive em Morro desde 1979.

Um dos idealizadores do seminário, Billy Well, afirma que é necessário mais apoio dos governantes. "Precisamos que os nossos governantes olhem para Morro e vejam o que está acontecendo. Estamos preocupados não só com o envolvimento dos nossos jovens com as drogas, mas também com a violência e outros problemas. Precisamos de apoio", desabafa.

Apesar de ser um dos principais pontos turísticos do Brasil, Morro conta apenas com quatro policiais para garantir a segurança durante o dia e à noite.

O prefeito do município de Cairu, Fernando Brito, afirmou que tem investido em programas educacionais com o objetivo de frear o envolvimento dos jovens com as drogas.

"Acredito que a única maneira de combater o tráfico é através da educação. Estamos realizando oficinas de música na escola da região, além de contarmos com o trabalho dos profissionais dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) na recuperação dos dependentes", declarou o prefeito.

