Drogas, facões e estimulante sexual são achados em presídio

Agentes penitenciários do Conjunto Penal de Jequié apreenderam na manhã desta segunda-feira, 30, durante uma operação de vistoria, 461 petecas de cocaína, uma balança de precisão, 13 petecas de maconha, seis facões, um notebook, quatro celulares, um modem de internet, nove litros de cachaça e duas cartelas do estimulante sexual Pramil.

Os materiais foram recolhidos de aproximadamente 14 celas masculinas do presídio, segundo informou o coordenador de interior do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), José Ramalho. Ele também esclareceu que, mesmo as vistorias sendo feitas mensalmente, os agentes "sempre encontram materiais impróprios".

Ramalho diz não saber como os utensílios costumam parar dentro das celas. "Como o presídio fica isolado, perto de um rio, é provável que conhecidos dos presos joguem o material para dentro", suspeita.

"A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) sempre acusa os agentes da Sinspeb. No entanto, há seis meses, eles afastaram alguns de nossos agentes, que foram substituídos. Mas, ainda assim, os materiais continuam entrando. E aí? ", provocou o coordenador do Sinspeb.

A assessoria da Seap informou que será aberta uma sindicância interna para verificar se houve "facilitação de algum funcionário, ou se os materiais entraram por meio dos familiares dos presos".

Os objetos de risco penal foram encaminhados para a delegacia, com exceção do notebook. O aparelho será mandado para a Coordenação de Inteligência da Seap, em Salvador, onde passará por uma verificação dos conteúdos internos.

