Drogas, facas e celulares são encontrados em celas de presídio

Armas brancas, drogas, celulares e carregadores foram apreendidos dentro das celas do Presídio Regional de Feira de Santana (a 109 km de Salvador). O material foi encontrado durante uma revista nas 38 celas do segundo pavilhão.

Em apenas uma cela, foram encontrados dez celulares, maconha, cocaína, crack e armas. As facas eram feitas de forma artesanal com madeiras e pedaços de vergalhão. De acordo com o major Átila do Carmo, comandante da Companhia Independente de Policiamento Tático (Leste), o material estava escondido no vaso sanitário.

A revista foi realizada após o diretor do presídio, capião Allan Araújo, ser informado de um possível resgate de detentos no conjunto penal.

Material estava escondido em vaso sanitário em cela (Foto: Divulgação | SSP)

