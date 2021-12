Drogas e armas são apreendidas na casa de foragido da polícia

Armas, drogas e uma quantia em dinheiro foram apreendidas, na manhã desta terça-feira, 27, em Itaparica, na casa de Adilson Santana da Silva, o "Patrão", atual sete de paus do 'Baralho do Crime' da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). No entanto, o suspeito não estava na residência e segue foragido.

No imóvel, foram apreendidos 562 gramas de pasta base de cocaína, o que equivale a 2,5 kg da droga após processamento, além de 550 gramas de maconha dividida em dois tabletes, 178 pinos de cocaína, diversas embalagens vazias, uma quantia de R$ 1.105, balanças, pen drives e celulares.

De acordo com o titular da 19ª Delegacia Territorial (DT), delegado Artur Guimarães, o material encontrado pertence ao grupo criminoso comandado por Patrão. O delegado disse ainda que novos pontos de comercialização de drogas utilizados pela quadrilha foram descobertos durante a ação policial.

Adilson é indiciado por tráfico de drogas. Informações sobre a localização do sete de paus podem ser comunicadas de forma anônima para a polícia por meio do Disque Denúncia nos telefones 3535-000 ou 181.

adblock ativo