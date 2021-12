Drogas avaliadas em R$ 50 milhões são incineradas em ação policial

Uma ação da Polícia Civil incinerou, na manhã desta terça-feira, 18, sete toneladas de maconha, cocaína e crack, avaliados em R$ 50 milhões. As drogas foram apreendidas durante operações em 2017 e 2018.

Viaturas do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e um caminhão com as drogas foram escoltados pela Coordenação de Operações Especiais (COE) até uma empresa localizada na Região Metropolitana de Salvador (RMS) responsável pela queima do material.

Caminhão com drogas foi escoltado e levado até uma empresa responsável pela queima do material

Segundo a polícia, as drogas pertenciam a Fábio Souza dos Santos, o 'Geleia', capturado em agosto do ano passado, no Paraguai, a Venício Bacellar Costa, o 'Fofão', preso em São Paulo, em 2017, a Edson Silva de Santana, o 'Jegue', e a Cléber Santos da Silva, o 'Keu', estes últimos localizados também na capital paulista, em abril do ano passado.

Na oportunidade, equipes dos Departamentos de Homicídios e Proteção Pessoa (DHPP) e de Polícia Metropolitana (Depom) também destruíram drogas que estavam recolhidas.

