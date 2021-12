Drogas avaliadas em R$ 200 mil são apreendidas em Ipitanga

Uma operação realizada em Ipitanga, no município de Lauro de Freitas, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), apreendeu, entre o lote de drogas, um quilo e meio de cocaína "nine-nine", tipo exportação, cuja pureza é de 99 %. Segundo a polícia a droga é avaliada em R$ 50 mil o quilo. A operação, que ocorreu na terça-feira, 23, também apreendeu 186 quilos de maconha e resultou na desativação de um laboratório de refino. Segundo o delegado-geral Hélio Jorge, toda a droga, apreendida em um village, está avaliada em mais de R$ 200 mil.

Segundo a polícia, a droga pertencia ao suspeito de tráfico Márcio Costa Querino, o "Márcio Louco", de 37 anos, que conseguiu fugir. O material foi apresentado à imprensa, na manhã desta quarta-feira, 24, no auditório do prédio que abriga o Denarc e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Pituba.

No imóvel, os investigadores da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), do Departamento de Narcóticos (Denarc), também encontraram 50 gramas de haxixe, balanças de precisão, uma prensa, placas de veículos e celulares.

De acordo com a polícia, Marcio conseguiu escapar ao cerco policial pelo telhado do imóvel, assim que percebeu a presença dos agentes. As investigações apontaram que no imóvel funcionava um lava a jato e uma clínica veterinária clandestina. Um diploma do curso de Medicina Veterinária, em nome de Marcio foi encontrado no local. A autenticidade do documento será verificada pela polícia.

Laboratório

Segundo o delegado-geral Hélio Jorge, a polícia está investigando os locais onde a droga estava sendo comercializada, "tendo em vista que esta cocaína é, geralmente, utilizada para exportação", salientou Hélio Jorge, em nota.

Conforme a polícia, o material apreendido com o traficante aponta que ele realizava todas as etapas de processamento da droga. Do recebimento, passando pelo refino e embalagem, até a comercialização.

Márcio, que deverá ter a prisão solicitada à Justiça, ainda nesta quarta, pelo delegado Guilherme Machado, esteve preso em 2003, na 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), suspeito de arrombamento de veículos na orla de Salvador.

