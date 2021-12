Drogas, arma e anfetaminas são apreendidas em Vitória da Conquista

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve dois homens na manhã desta quarta-feira, 25, em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. As prisões, por crimes distintos, foram registradas por volta das 10h30.

De acordo com informações da PRF, durante a fiscalização a um veículo de transporte de passageiros, os policiais encontraram no interior de uma bagagem de mão, um revólver calibre .38, seis munições e 90 comprimidos de anfetamina (substância inibidora de sono, conhecida popularmente como “rebite”). O motorista do veículo, um homem de 49 anos, assumiu ser proprietário do material.

Posteriormente, dando continuidade às fiscalizações, foram encontrados, dentro de uma mala preta, 10 kg de crack, 5,4 kg de cocaína e 42 kg de maconha. O suspeito de possuir os materiais ilícitos, um homem de 37 anos, seguia como passageiro em um minibus para Sergipe.

Os suspeitos foram presos e encaminhados, juntamente com o material apreendido, para a delegacia de polícia judiciária local, onde poderão responder por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

