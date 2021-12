Drag queen baiana vence concurso nacional de maquiagem

A drag queen baiana Nina Cordona venceu o concurso nacional de maquiagem Face Awards Brasil. Segundo o site Dois Terços, Marcos Borges, criador da personagem, ficou em primeiro lugar. O resultado foi divulgado na sexta-feira, 30.

Nina Cordona levou o prêmio de R$ 20 mil e uma viagem para Los Angeles, nos Estados Unidos, para acompanhar a finalíssima americana do Face Awards.

Em sua página do Facebook, a drag queen baiana comentou a sua felicidade."EU NÃO CONSIGO ACREDITAR! Recebi o e-mail tem uns 30 minutos e o pessoal do trabalho todo mundo me abraçando! Eu ainda não tenho estruturas pra escrever um texto de agradecimento digno, já chorei muito, tô muito emocionado! Quem me acompanhou de perto sabe o quanto batalhei por isso, eu tô muiitoooooooooo feliz!!!!!!!!!!! VENCI O FACE AWARDS 2017!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!", escreveu.

Da Redação

