DPU leva consulta jurídica para Feira de São Joaquim

Os feirantes e usuários da Feira de São Joaquim, na Cidade Baixa, receberam atendimento especial da equipe da Defensoria Pública da União (DPU), que prestou orientação jurídica, na manhã desta terça-feira, 16.

A ação integra a programação pelo Dia Nacional da Defensoria Pública, no próximo dia 19, que contou com o apoio do Sindicato do Comércio Varejista de Feirantes e Ambulantes da Cidade de Salvador (Sindifeira).

A DPU presta assistência jurídica gratuita às pessoas que não podem pagar advogado e possuam renda familiar de até dois salários mínimos em causas que tramitam nas esferas federal e militar da União.

A maior demanda registrada pelo órgão são ações contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a maioria para garantir a concessão ou restabelecimento de benefícios previdenciários, como auxílio-doença, aposentadorias, salário-maternidade, auxílio-reclusão e pensão por morte.

“Recebi orientação sobre o FGTS [Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]. E acho que poderia acontecer outros atendimentos como esse aqui”, disse José Alberto, 54, que trabalha como gestor de serviços na feira.

Demanda

Problemas na concessão do Benefício Assistencial de Prestação Continuada (BPC/Loas), que independe de contribuição e atualmente é destinado aos idosos acima de 65 anos e às pessoas com deficiência incapazes para o trabalho e em situação de miséria, também são comuns.

“Pago INSS há muitos anos e estou buscando me aposentar. Fui informada de que posso entrar com pedido, pois vou completar 65 anos. Aqui na feira ajudo uma amiga e consigo um “agrado”. Preciso desse dinheiro”, falou Terezinha Maria Nobre de Carvalho, 64 anos.

A instituição também atua na garantia do direito à saúde, sobretudo no acesso aos medicamentos de alto custo, além dos que não constam na lista fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Viemos prestar assistência jurídica na orientação e esclarecimentos de dúvidas para a comunidade, mostrar em que áreas nós atuamos. Muitas pessoas nem sabem que têm direito a esse serviço”, explicou o defensor público federal Vladimir Ferreira Correia.

Durante a manhã, mais de 40 atendimentos foram realizados. Quem deseja ser atendido pode ir até a sede da instituição, que fica na Avenida Paulo VI, 844, Ed. Redenção Trade II, Pituba (próximo ao Exército).

O atendimento é agendado pelos telefones 3114-1850 ou 3114-1877. Demandas urgentes – prazos judiciais em curso, questões de risco à vida ou à liberdade (prisões) – não é necessário marcar. Quem já é assistido pela DPU pode fazer o acompanhamento processual, pessoalmente na unidade, de segunda a sexta, das 8h às 10h30 ou das 13h às 15h30. Neste caso, não é necessário fazer prévio agendamento.

*Estagiário sob supervisão da editora Ana Paula Ramos

