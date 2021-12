Doze 'chefões' são presos com ajuda de aplicativo

Matadores ferrenhos e líderes natos. É assim que o delegado Jorge Figueiredo define os 12 chefes de quadrilhas que estão entre os 35 bandidos presos, até o último dia 3 de março, com o auxílio do Almanaque do Departamento de Homicídios e do Sistema de Informação para Proteção à Pessoa (SIPP). "Todos eles são matadores ferrenhos e têm poder de liderança na comunidade. Esses são os piores, pois são líderes e executores", afirma o delegado, que idealizou o Almanaque e o aplicativo.

No grupo, estão bandidos como Luís Carlos Souza Santos, 28 anos, o Lulinha, apontado como líder da quadrilha que comanda o tráfico do Bate Coração, em Paripe. Segundo a polícia, ele ordenou a troca de tiros na qual o menino Mário Gabriel Sansão, na época com 1 ano e 8 meses, foi baleado, em novembro de 2014, na Cocisa.

Ele e mais cinco integrantes do bando foram presos no dia 6/1 após a foto de um passeio à Praia do Emissário, em Camaçari, cair no WhatsApp do aplicativo. O bando é responsável por vários assassinatos na área.

Bruno Nascimento Hereda Biron, 23, o Galego, tem mais de 10 assassinatos nas costas, segundo o delegado. Todos relacionados ao tráfico. Ele é apontado como chefe de quadrilha no Alto do Saldanha, em Brotas, e tinha três mandados de prisão em aberto.

Já Idalvan dos Santos Conceição, 27, o Paquito, é o líder do tráfico no Planeta dos Macacos, em São Cristóvão, responsável por 10 homicídios. "As prisões representam um impacto na redução dos homicídios", disse o delegado.

Chacinas ordenadas

André Márcio de Jesus, 27, o Buiu, era o bandido mais procurado da polícia baiana, segundo a SSP. Isto porque, além de ordenar uma chacina que vitimou seis pessoas no distrito de Vera Cruz, em Porto Seguro, em 6 de setembro de 2014, ele é apontado como o responsável pelos incêndios a seis ônibus em dezembro de 2013, no bairro Baianão, na mesma cidade.

Segundo a polícia, a chacina que resultou na morte de cinco pessoas em um terreiro de candomblé, em Marechal Rondon, em maio de 2014, teve como mentor intelectual Carlos Eduardo S. Sena, 32, o Índio. As vítimas foram baleadas e queimadas.

Com o auxílio do SIPP, a polícia chegou aos executores e identificou o mandante do massacre de 9 de agosto, na Rua Guiné, em Periperi, onde seis pessoas foram assassinadas a tiros e duas ficaram feridas.

O mandante, segundo a polícia, foi José Carlos Ferreira dos Santos, 34, cujo apelido também é Olho de Gato, que já cumpria pena no presídio de Lauro de Freitas por homicídio e tráfico. Ele foi preso por ordenar a chacina no dia 30/10/2014.

adblock ativo