Donos de hotéis querem turistas o ano todo

O setor hoteleiro de Salvador registrou 85% de taxa de ocupação durante o período do Carnaval, o que representa um aumento de 1% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da seção Bahia da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA).

Apesar de considerar o aumento positivo, representantes do setor dizem que o turismo na capital baiana está cada vez mais dependente do Carnaval. E que a situação no restante do ano não é satisfatória. "No período pós-Carnaval, por exemplo, entre os meses de março e junho, nossa taxa de ocupação cai para cerca de 50%", reclama o presidente da seção baiana da ABIH, José Manoel Garrido.

Segundo dados da Bahiatursa, órgão de turismo do Estado, dos cerca de 3 milhões de turistas que visitam Salvador anualmente, em torno de 16,5% (500 mil) chegam durante os seis dias de folia.

A degradação da orla marítima e em outros pontos da capital (como o Mercado Modelo e o Aeroclube), o trânsito cada vez mais caótico e a desordenação dos ambulantes são alguns dos fatores apontados por representantes do trade como possíveis causas para a queda.

"O Carnaval é o nosso 13º mês", declara o presidente do Conselho Baiano de Turismo, Sílvio Pessoa. "É com ele que conseguimos pagar as contas do período de baixa estação", complementa. Outro fator apontado por ele para a diminuição da ocupação é o aumento na oferta, em cerca de três mil leitos, nos últimos três anos. Hoje há 35 mil.

Políticas - O secretário municipal do Desenvolvimento, Cultura e Turismo, Guilherme Bellintani, diz que "não é o Carnaval que está errado, mas o restante do ano". E aposta: "Estamos elaborando uma agenda permanente de eventos, para criar nova política cultural. O turismo virá como consequência".

A agenda será concluída no final do mês e executada no segundo semestre. Enquanto isso, os hotéis investem em novas fórmulas, como o Mercure, que fez parceria com a cantora Claudia Leitte durante a folia.

