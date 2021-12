Donos de barracas em Porto Seguro recorrem contra demolições

O município de Porto Seguro (a 722 km de Salvador) e empresários da orla da cidade recorreram nesta segunda-feira, 12, ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra decisão da Justiça Federal de Eunápolis, que determinou a demolição das barracas de praia Axé Moi e Tôa Tôa.

A Justiça acatou pedido do Ministério Público Federal (MPF) de Eunápolis, que desde outubro de 2009 move ação sob argumento de que os empreendimentos não possuem autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na área da União.

Há 34 empreendimentos em área de preservação permanente (APP) ao longo da orla na mira do MPF e da Justiça Federal, somando 16 ações civis públicas contra a União, município e donos das barracas, "para proteger a zona costeira e interromper os danos ecológicos", conforme a ação.

A ação que pede a remoção é assinada pelo procurador da Justiça Federal Fernando Zelada, e a expectativa na cidade é que, após a investida contra as duas mais famosas barracas, todas as demais saiam. Dono da Axé Moi e vice-prefeito de Porto Seguro, Beto Nascimento emitiu nota pública se dizendo "surpreso" com a decisão e promete defender a permanência das barracas.

"Isso (a decisão judicial) coloca em risco o turismo de Porto Seguro e vai destruir o ganha-pão de milhares de pais e mães de família, colaboradores, ambulantes e fornecedores. Com a falta de turistas, os hotéis também serão afetados, o desemprego irá aumentar e as consequências para a população serão as piores possíveis", afirma Nascimento.

Vereador de Porto Seguro, o dono da Tôa Tôa, Paulo Onishi, alega que "toda a cadeia econômica local sofrerá forte impacto, caso a decisão do juiz federal de Eunápolis seja mantida no STF".

O secretário de Turismo de Porto Seguro, Paulo César Magalhães, enfatiza que, desde o início das ações, "a prefeitura tem se manifestado contra o fechamento das barracas, porque nosso município é dependente deste tipo de empreendimento. O turista que vem para cá já conta com esta estrutura para se divertir com conforto e segurança".

Orla norte

A maioria das barracas de praia na mesma condição - e que já receberam a ordem de demolição - está na orla norte de Porto Seguro, no acesso ao município vizinho de Santa Cruz Cabrália. Conforme as ações judiciais em curso, os empreendimentos usufruem de forma privativa de uma estreita faixa de areia, entre o oceano Atlântico e a BR-367.

De acordo com o MPF, "a área de domínio público é patrimônio da União e deve ser permanentemente preservada para usufruto de toda a comunidade". O Iphan classificou a área de praia em questão na cidade como uma "zona de alto valor paisagístico", o que impede que seja ocupada por esses empreendimentos particulares para fins econômicos.

