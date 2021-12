Dono de supermercado disponibiliza alimentos para pessoas carentes

Um empresário, dono de um supermercado no município de Luís Eduardo Magalhães, disponibilizou uma prateleira de alimentos em frente ao seu estabelecimento para que as pessoas necessitadas possam se alimentar quando estiverem com fome.

Em entrevista para o Blog do SigiVilares, o proprietário informou que os alimentos são de boa qualidade e as pessoas carentes podem consumir quando quiserem. Para ele, alguns moradores do bairro Mimoso II passam por dificuldades, mas têm vergonha de pedir algo, por isso, acha importante essa ação.

